Cameroun : 28 présumés bandits arrêtés par la gendarmerie dans la région de l’Adamaoua

Selon la gendarmerie nationale, une trentaine de personnes ont été arrêtées au cours de ce mois de juin, dans le cadre de l’opération Adamaoua-Nord (ADANO). Cette opération vise à lutter contre le grand banditisme rural, particulièrement les prises d’otages avec demandes de rançons, les coupeurs de route, le vol de bétail et diverses formes de trafics illicites. Parmi les personnes interpellées se trouvent quatre voleurs présumés de bétail et petits ruminants, deux trafiquants présumés de drogue et un trafiquant présumé d’armes.

Soit au total 28 personnes appréhendées lors des descentes effectuées du 1er au 3 juin dernier par des éléments de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3 dans l’arrondissement de Lagdo, ainsi qu’à Touroua, circonscription administrative frontalière du Nigeria. Deux armes de fabrication artisanale calibre 12 utilisées pour le braconnage et parfois les prises d’otages, six motocyclettes « d’origine douteuse », une importante quantité de cannabis, un stock de cigarettes contrefaites, 86 bêtes volées (40 bœufs et 46 moutons) ont été saisis au cours de cette opération, d’après la même source.