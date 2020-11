Cameroun : 30 avocats sont recherchés par la police à Douala

Ils sont « traqués » pour avoir été en première ligne de la manifestation du 10 novembre au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Parmi eux, Me Yannick Djemen entre autres. L’information a été révélée hier par le bâtonnier par intérim de l’ordre des avocats du barreau Me Claire Bikouna Atangana. Le barreau révèle par ailleurs comment les avocats Maîtres Richard Tamfu et Me Armel Tchemegne ont été arrêtés par la police. Les deux avocats ont été soumis à des traquenards par des antigangs puis arrêtés. Certains antigangs se font passer pour des clients au téléphone, ensuite rencontre physique à un endroit convenu et puis, interpellation. Les deux avocats arrêtés sont gardés à la division régionale de la police judiciaire du Littoral depuis mercredi soir après leur audition. Le barreau dénonce leur interpellation et s’inquiète des pressions subies par les avocats depuis les évènements du 10 novembre.