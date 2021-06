Cameroun : 5 receleurs de bons de caisse au Minfi écopent de lourdes peines

L’affaire Ministère public et Etat du Cameroun (Minfi) contre Eba Ndjana Natham et autres, après trois années de procédure, vient de connaître son dénouement. Le tribunal, hautement composé, et présidé par le Président Lagmago, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des juges, a condamné les accusés ci-après nommés à des peines privatives. Il s’agit d’Eba Ndjana Nathan, conseiller de jeunesse et d’animation au ministère de la Jeunesse et de l’éducation civique (Minjec), cerveau de l’affaire. Il écope de 15 ans de prison ferme. Son chef de réseau, Ambollé Simon Pierre, en service à la Trésorerie générale de Yaoundé, est condamné à 13 ans de prison ferme. Il était chargé d’établir de fausses cartes d’identité à leurs complices. Le tribunal a en outre condamné les nommés Idili Onam Thomas, Seleck Claudine Chanase et Moualé Elisabeth respectivement à 13 ans, 11 et 10 ans d’emprisonnement ferme.

Un mandat d’incarcération leur a été décerné à l’audience pour l’exécution de leur peine. Le tribunal a ordonné l’application des déchéances de l’article 30 du Code pénal à leur encontre. Ils doivent restituer à l’Etat du Cameroun, chacun en ce qui le concerne, le montant détourné, soit un montant global de73 millions de francs. Les condamnés avaient 48h à compter du présent jugement, pour former pourvoi en cassation devant la Cour Suprême (Cf. article 472 du Code de procédure pénale). Le présent arrêt sera publié par le quotidien Cameroon Tribune à la diligence du Ministère public (l’accusation), aux frais des condamnés.