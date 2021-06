Cameroun : 6000 jeunes camerounais formés dans la gestion d’entreprises

Parmi les de 200 000 entrepreneurs africains originaires de 54 pays du continent formés par la Fondation Tony Elumelu (TEF) cette année, près de 6000 camerounais étaient de la partie. La formation en gestion d’entreprise a été dispensée exclusivement par TEFConnect, la plate-forme numérique de la Fondation qui fournit un programme de renforcement des capacités, des conseils et des réseaux commerciaux à plus d’un million d’Africains. La formation en gestion d’entreprise du programme d’entreprenariat de la TEF, l’un des sept piliers dudit programme, donne aux entrepreneurs les compétences essentiels nécessaires pour lancer et gérer leurs affaires. Ils ont donc été formés sur des thématiques telles que le lancement de l’entreprise, la gestion et les principes fondamentaux de l’entreprise, le leadership et la croissance de l’entreprise, la sélection et la constitution d’une copie, etc.