Cameroun : 62.000 litres de carburant de contrebande saisis par la Marine

Le 6 septembre Le Ntem, un patrouilleur de la Marine nationale a arraisonné une pirogue de fortune au large des côtes camerounaises à Limbe, dans la région du Sud-Ouest. D’après la Marine nationale, l’embarcation transportait « environ 62.000 litres d’essence et 6 passagers dépourvus de pièces d’identité ». Cette pirogue arraisonnée par l’armée au large d’Issongo était en « provenance d’un pays voisin et à destination de Limbe ».

Ces opérations d’arraisonnement d’embarcations transportant du carburant de contrebande se sont multipliées ces derniers mois au large des côtes camerounaises. En juillet dernier, c’est le patrouilleur La Sanaga qui arraisonnait deux pirogues transportant 75 et 30 fûts de gazole ; et en juin, un autre bâtiment de la Marine nationale déroutait une pirogue chargée de 25.000 litres de carburant frelaté.

Ce même mois, le 2 juin, trois pirogues transportant au total environ 60.000 litres d’essence frelatée et 190 palettes d’une bière étrangère ont été saisies. En mars, « 170 fûts de 250 litres de gazole chacun, soit 42.500 Litres, et ayant à son bord 7 membres d’équipage sans pièces d’identité « , étaient arrêtés toujours au large de Limbé a informé la Marine.

A la suite de ces actions entreprises par la Marine dans le cadre de la Zone économique exclusive, les personnes arrêtées sont remises aux autorités compétentes une fois sur terre.