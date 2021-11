Cameroun : 7,7 millions d’enfants à déparasiter

La deuxième phase de la campagne nationale a été lancée hier à Bertoua. Elle va se dérouler en novembre et décembre dans les régions de l’Est, du Littoral, de l’Ouest et du Sud. « Les vers intestinaux touchent plus de 10 millions de camerounais et la bilharziose plus de 2 millions. Les enfants en âge scolaire de 5 à 14 ans constituent le groupe vulnérable le plus atteint par ces infections ».