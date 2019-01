Cameroun : 8 000 bœufs morts dans la Vina en 2017

Le secteur de l’élevage dans la Vina, département de la région de l’Adamaoua, se porte de plus en plus mal. Selon Abdoulaye Nana, président de la cellule de coordination de l’Association pour la promotion de l’élevage au Sahel (Apees), 8 000 bœufs sont morts dans ce département de la partie septentrionale du Cameroun au cours de la seule année 2017. En évaluant un bœuf à 250 000 FCFA, cela fait une perte d’environ 2 milliards de francs Cfa pour ce seul département. D’autres conséquences sont entre autres l’abandon des villages et la fermeture des écoles. L’insécurité grandissante serait la cause principale de cette situation d’après l’Apees.