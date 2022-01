Cameroun : 9.4 milliards de F pour 2022 de budget pour l’Université de Yaoundé II-Soa

Deux principaux points étaient à l’ordre du jour du Conseil d’administration de l’Université de Yaoundé II-Soa. Travaux placés le 07 janvier dernier sous la présidence du Pr. Maurice Tchuente, président dudit conseil, en présence du recteur, le Pr. Adolphe Minkoa She. La rencontre a débuté par la présentation et l’adoption du projet de performance des administrations 2022.

Elle s’est ensuite poursuivie avec l’examen et l’adoption du budget de l’exercice 2022. Lequel a été fixé à 9.4 milliards de F. « Le budget de cette année permettra à l’Université de Yaoundé II d’affirmer sa migration vers une reprise en compte réaliste et optimale de ses ressources tout en remplissant sereinement les missions qui sont les siennes », a expliqué le Pr. Tchuente, terme des travaux.

Comparativement au budget de l’année dernière qui s’élevait à plus de 10.8 milliards de F, celui de cette année connaît une baisse d’une valeur relative de 14,20%. Ladite baisse se justifie par la prise en compte du niveau réel des recettes de l’institution lors des deux derniers exercices budgétaires, mais aussi par une consommation conséquence des réserves d’investissement. En baisse de plus d’un milliard de F, les recettes budgétaires s’élèvent cette année à 6.7 milliards de F et 2.6 milliards pour ce qui est des recettes budgétaires d’investissements.