Le Cameroun a enregistré plus de 4500 accidents en 2017

Le quotidien Le Jour revèle dans son Ă©dition du lundi 2 janvier 2018, que plus de 4500 accidents ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s sur les routes camerounaises en 2017. Ces accidents se sont principalement produits lors des huit premiers mois de l’annĂ©e, avec un bilan de 4190 accidents entre janvier et aoĂ»t. Ce bilan comprend 179 accidents mortels, 784 corporels et 3227 matĂ©riels.