Cameroun : attention à des auto-stoppeurs braqueurs

La gendarmerie relate que les éléments de la Compagnie de Yaoundé 2 ont interpellé deux membres d’un gang de présumés braqueurs au lieu-dit « Quartier Général » à Yaoundé. Au moment de leur interpellation, ces derniers ont été trouvés en possession de 02 pistolets automatiques et d’un véhicule de marque Toyota 115 châssis N°02402, qu’ils avaient arraché ce même jour au cours d’un braquage. Leur mode opératoire consistait à emprunter une voiture en auto stop sur l’axe lourd. En mi-chemin, ils faisaient arrêter ledit véhicule sous le fallacieux prétexte de vouloir se soulager. Une fois le véhicule arrêté, ils sortaient les armes et ligotaient le conducteur, puis s’en allaient avec le véhicule et son contenu, afin de revendre leur butin plus tard, soit à Yaoundé, soit à Douala. Ce groupe de présumés malfrats âgés de 24 et 29 ans, et dont certains membres courent encore, a, à son actif 06 braquages dans la ville de Yaoundé.