Cameroun : bientôt la liberté pour les deux avocats accusés de corruption à Douala.

Me Augustin Wantou et Me Christèlle Anne Djonkou Messouck sont condamnés à un an de prison avec sursis pendant cinq ans et une amende de un million de F CFA chacun. Ils ont été condamnés hier, 25 novembre, par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo pour escroquerie. Par contre ils sont déclarés non coupables des faits d’outrage à magistrats et corruption. L’audience a vu se déployer plusieurs dizaines d’avocats parmi la centaine constituée par le Barreau. Les plaidoiries étaient assurées par l’ancien bâtonnier Me Jackson Ngnié Kamga , les avocats Me Barnabé Nekui , Me Patrice UM et Me Kouengoua. Après cette décision, l’équipe des avocats plaidants n’exclue pas d’interjeter appel.