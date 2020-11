Cameroun : bientôt, un module ‘’entrepreneuriat’’ dans les programmes scolaires

En prélude à la 2ème édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat, Achille Basselekin III, a dévoilé hier au cours d’une conférence de presse à Yaoundé, les différentes articulations de ladite semaine qui s’étendra jusqu’au 29 novembre 2020 sur l’étendue du territoire national. Plusieurs activités sont organisées dans les départements et les régions, indique la cellule de communication de ce département ministériel. Le ministre effectuera entres autres des descentes au Lycée Technique de Nkolbisson et dans l’entreprise Kiama ou on assistera aux tables rondes, ateliers et expositions diverses. La clôture des activités est prévue le vendredi 27 novembre 2020 à 10heures au Centre international de l’artisanat de Yaoundé. A cette occasion, il a été aussi rappelé qu’un module ‘’entrepreneuriat’’ sera bientôt intégré dans les programmes scolaires.