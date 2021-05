Cameroun : Bouclages fructueux pour la gendarmerie nationale dans la région du Nord

En effet, les bouclages et les ratissages menés dans le village de Gouna et ses environs par les éléments de la Compagnie de Gendarmerie de Garoua 3, ont permis d’interpeller plusieurs suspects parmi lesquels, un présumé ravisseur, membre d’une bande armée de six individus ayant à leur actif une dizaine d’otages enlevés et plus de dix millions de F CFA de rançons recueillies auprès de leurs victimes durant ces deux derniers mois. Les pandores affirment aussi que deux présumés complices de ravisseurs et voleurs de bétail, un présumé voleur de motocyclettes et un trafiquant présumé de cannabis ont également été mis aux arrêts. On enregistre également la saisie d’une importante quantité de cannabis et d’un troupeau de 80 têtes de bœufs volés ainsi que des effets militaires.