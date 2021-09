Cameroun : Camtel et MTN mettent sur pied un service de roaming national

Le secteur de la téléphonie mobile, vient de s’enrichir d’une nouvelle fonctionnalité. Il s’agit ici de la solution ‘‘Local Roaming’’, née de la coopération entre la Cameroon Telecommunications (Camtel) et MTN Cameroon. Pour marquer le coup, Camtel représenté par son Directeur général Judith Yah Sunday épse Achidi et MTN Cameroon, représenté par son homologue Stephen Blewett ont procédé ce 28 septembre 2021, à la signature du protocole d’accord sur la mise en œuvre des services d’itinérance nationale. Il est question à travers ce protocole d’accord, qu’un abonné de Camtel puisse switcher automatiquement sur le réseau partenaire et de continuer de bénéficier à partir de leur carte SIM Camtel, des services tels que l’envoi et la réception des SMS nationaux et internationaux, l’émission et la réception d’appels nationaux et internationaux, l’accès à Internet.