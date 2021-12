Cameroun : ce que le gouvernement prévoit en 2022 pour développement du numérique

La ministre des Postes et Télécommunications (Minspostel) a dévoilé le 1er décembre dernier devant les députés de la commission des finances et du budget, les trois grands axes de la stratégie de développement du numérique pour l’année prochaine. Ces axes sont : le développement de l’écosystème numérique national, la sécurisation de l’écosystème numérique national, et la densification du réseau et l’amélioration de la couverture de la poste nationale.

Dans le détail, le gouvernement devrait injecter plus de 11 milliards FCFA en 2022 pour le développement de l’écosystème numérique national dont 10 milliards FCFA en dépenses d’investissement et plus de 665 millions FCFA pour le fonctionnement, a révélé la ministre Minette Libom Likeng. Ici, il s’agira de par exemple de construire des liaisons transnationales vers le Congo, le Gabon, la RCA, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Nigeria. Coût du projet : plus de 7 milliards FCFA.

Plus de 7 milliards FCFA sont également prévus pour réaliser de nouveaux projets, à l’instar des « cités numériques » dans les villes de Douala et Yaoundé, la mise en place de l’intranet gouvernemental, la mise en œuvre d’un schéma directeur pour la transformation numérique des collectivités territoriales décentralisées, ou encore l’accompagnement aux initiatives entrepreneuriales et l’organisation de la semaine de l’innovation numérique.