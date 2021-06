Cameroun : Ces pervers à l’assaut des jeunes commerçantes

La période des vacances est le moment propice où ces hommes aux esprits retors déploient leurs stratégies en longueur de journée. La toile est en émoi depuis quelques jours. Sur la place publique, les photos et vidéo d’une jeune fille en plein ébat sexuel ont été publiées. Les internautes s’indignent. Les personnes de toutes les couches sociales condamnent. Les abus et violences subis par les jeunes filles sont dénoncés. Ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Hors des réseaux sociaux, d’autres formes d’abus sont infligés à ces adolescentes. La période des vacances est propice aux prédateurs. En quête d’argent pour aider leurs parents pour le paiement de leurs frais de scolarité, les jeunes de tous les âges envahissent les rues. Tout y passe : arachides, maïs, bonbons…Des jeunes filles en occurrence qui exercent le petit commerce font face au quotidien aux clients mal intentionnés.

La scène se déroule au quartier Fouda à Yaoundé. Des éclats de voix alertent les passants. Une jeune fille, la quinzaine d’âge et vendeuse d’arachides, réclame son plateau. Ses interlocuteurs, des employés d’une structure de la place, s’opposent à sa requête. Face à son insistance, un passant vient s’enquérir de la situation. « Ils ont confisqué mon plateau et refusent de me le remettre », explique-t-elle. Et de poursuivre : « ils ont acheté toute ma marchandise et demandent que je leur tienne compagnie toute la journée, le temps équivalent à celui de la vente habituelle de ma marchandise », fait-elle savoir.

« Elle se balade parfois jusque dans la nuit sans vendre la totalité de ses arachides. Nous avons tout acheté alors, elle doit passer ce temps avec nous », tentent de justifier ces employés. Face à l’étonnement des passagers, la jeune fille révèle : « je ne veux pas restée avec eux. Certains clients veulent profiter de nous parce qu’ils ont acheté notre marchandise. Ils nous touchent bizarrement et si tu refuses, ils nous demandent de ne plus passer par là. » Ceux-ci consentent à la laisser partir à la suite des menaces d’un autre passager. « Pauvre petite fille ! ces pervers profitent de la naïveté des petites filles pour les tromper. C’est vraiment regrettable. Toutes n’ont pas la chance d’être secourues et d’autres cèdent et nous connaissons le résultat », déplore une dame, l’air dépité.