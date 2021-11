Cameroun : chasse aux congelés (poulet, porc, dinde)

Dans les marchés et poissonneries de la place, ces produits surgelés interdits sont de retour. Les responsables du ministère de l’Élevage, des pêches et de l’industrie animales effectuent des descentes régulières dans les espaces de vente pour saisir et détruire, afin de protéger la santé des populations.

En effet, c’est l’annonce de la saisie et de la destruction des produits avicoles et porticoles le 3 novembre dernier par une équipe de la délégation régionale du ministère de l’Élevage, des pêches et de l’industrie animales pour le Centre qui a sonné l’alerte du retour de ces aliments dans les marchés.