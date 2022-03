Cameroun-Choléra : cinq morts sur 124 cas confirmés à la prison de New-Bell

Dans sa progression inquiétante au Cameroun en général, l’épidémie de choléra fait plus de dégâts dans certains espaces considérés par les autorités comme des épicentres de la maladie. La prison de New Bell à Douala en est un pour la région du Littoral. Déjà 124 cas de contamination dont cinq décès et deux évasions enregistrés, 640 cas suspects en observation, a expliqué un administrateur de prison lors de la visite de travail du ministre de la Santé publique (Minsanté) à Douala ce mercredi 30 mars 2022.

Selon les autorités sanitaires, dans l’ensemble de la région du Littoral, plus de 600 cas confirmés et 28 décès liés au choléra ont été enregistrés depuis le déclenchement de l’épidémie au mois de novembre. Outre le département du Wouri, la commune de Mbanga dans le Moungo compte 12 cas confirmés et un décès au 29 mars 2022.

En visite de travail dans la région, les ministre Malachie Manaouda de la Santé publique et Gaston Eloundou Essomba de l’Eau et de l’Energie ont présidé une réunion ce jour à l’hôpital Laquintinie de Douala. Au sortir de cette rencontre, et à l’issue des visites effectuées sur le terrain, « nous pouvons dire qu’au niveau du Littoral, la situation est quand même sous contrôle par rapport à la semaine dernière où on a rapporté plus de cas. On commence à stabiliser la situation », a déclaré le Minsanté.