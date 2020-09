Cameroun : clôture de la 4e édition du Camp de vacances TIC

La ministre des Postes et télécommunications, Minette Libom Li Likeng, préside ce vendredi à Mbalmayo, la cérémonie de clôture de la 4e édition du Camp de vacances TIC organisé dans la ville chef-lieu du département du Nyong-et-So’o du 21 au 24 septembre 2020 par le ministère des Postes et télécommunication. Les camps de vacances TIC sont un programme de vulgarisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) auprès de la jeunesse rurale et semi-urbaine. Ils ont pour objet, non seulement d’encourager et de développer l’apprentissage des TIC mais également, d’en promouvoir une utilisation responsable.