Cameroun : Comment Maurice Kamto vit-il en résidence surveillée depuis deux mois ?

« Nous menons une vie ordinaire, avec toutes les restrictions qui nous sont imposées, on ne peut pas dire que c’est une vie normale. Mais, je ne peux pas me plaindre plus que ceux qui sont dans les centres de détention, c’est-à-dire que, les prisons où ils sont détenus, dans des conditions absolument cruelles, inhumaines et dégradantes. Je dois pour autant dire que cette séquestration que l’on appelle assignation à résidence de fait, nous met dans une situation difficile. On a la chance de ne pas avoir de gros problème qui pourrait être critique du point de vue de la santé » a expliqué le président du MRC dans une interview diffusée sur l’antenne de France24. A cette occasion, Maurice Kamto a redit que son appel à manifester pacifiquement le 22 septembre 2020, réprimé par les autorités, visait à amener le gouvernement à créer les conditions d’un retour à la paix dans les Régions anglophones et reformer le système électoral.