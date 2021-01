Cameroun : coupure d’électricité au stade de la Réunification

Il y a eu plus de peur que de mal au Stade de la Réunification de Douala. Une coupure d’électricité a plongé dans le noir, l’infrastructure rénovée à la faveur du Chan 2021 et la Can 2022 de football. Ce problème d’éclairage a été vite réglé. Il a toutefois retardé le coup d’envoi du second match, Rwanda contre Ouganda, terminé sur le score de zéro but partout. En lever de rideau, Claude le Roy, ancien entraineur des Lions indomptables du Cameroun, a vu depuis les tribunes, le Maroc, Champion du Chan en titre, battre difficilement le Togo sur le score d’un but à zéro.