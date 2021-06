Cameroun-Covid-19 : la Banque mondiale accorde un crédit de 54 milliards de F CFA

La Banque mondiale est de nouveau au chevet du Cameroun. Le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey, et la directrice adjointe des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, Keiko Kubota, ont signé ce 16 juin à Yaoundé, un accord de crédit de plus de 54 milliards de FCFA en faveur de « la consolidation budgétaire et la croissance inclusive au Cameroun ».

« Il s’agit (…) à travers cet accord que nous venons de signer (…) d’injecter directement au Trésor public la somme de 54 182 milliards FCFA. Toute chose qui viendra améliorer la situation de notre trésorerie en cette période de contraintes fortes », a expliqué Alamine Ousmane Mey.

D’après Keiko Kubota, cet accord de crédit vient « appuyer les efforts du gouvernement pendant la situation difficile de la pandémie (de Covid-19, NDLR) et pour améliorer les conditions de vie des de tout le monde, surtout les pauvres et les plus vulnérables ; et sur les réformes ambitieuses que le gouvernement est en train de mettre en place ».

Le Minepat a rappelé au cours de cette cérémonie de signature que c’est la « troisième et dernière opération en matière d’appui budgétaire. Cette opération vient compléter deux précédentes opérations réussies également sur la base d’un calendrier, d’une panoplie de réformes qui ont été réalisées par le Cameroun ».