Cameroun : deux agents publics du ministère des Finances, épinglés par leur patron

Deux décisions signées et publiées hier, 18 novembre 2020. Dans la première, le ministre des Finances, suspend pour une durée de quatre mois de toute activité au MINFI, René Njock, décisionnaire en service à la Direction de la dépense de personnel et des pensions, Direction générale du budget. Il est sanctionné « pour atteinte à l’éthique et à la déontologie professionnelle, atteinte à la probité, à la moralité publique et à l’honorabilité de la fonction publique. Dans la seconde décision, le ministre Louis Paul Motaze, inflige un blâme à Germaine Yaouké, épse Tassing Baba, agent décisionnaire précédemment en service à la recette régionale des impôts de l’Adamaoua pour « atteinte à l’éthique et à la déontologie professionnelle, atteinte à la probité, à la moralité publique et à l’honorabilité de la fonction publique.