Cameroun : dissensions au sein du Tonnerre Kalara Club

Le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé s’illustre une fois de plus par des querelles au sein de son administration. Il s’agit principalement d’une dispute de leadership. Les deux protagonistes dans l’affaire sont Essomba Many et Firmin Atangana. Chacun se présente comme président du TKC. Conséquence, l’équipe a manqué sa rencontre dimanche dernier en match de championnat contre Union de Douala.

Joint par nos confrère de Cameroon Tribune, Essomba Many explique que ses joueurs sont en stage bloqué à Ngoumou et ils ne sont pas rendus au stade dimanche dernier parce que dit-il, il n’a pas reçu a les licences des joueurs. Or ces licences ont été remise à Firmin Atangana.

Ce dernier a dans une mise au point souligné que les joueurs ont été séquestrés à Ngoumou par Essomba Many.