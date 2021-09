Cameroun : Douala abrite les 15 et 16 septembre un forum économique

Best Western Hôtel à Douala abrite demain mercredi 15 et jeudi 16 septembre 2021, le Pro Meet up and Learn, un forum économique international sur le thème : « Zone de libre libre-échange continentale africaine: comment le financement et le développement de l’industrie peuvent être un support à la dynamique de croissance des pays membres ». A cette occasion, le Comité d’organisation indique que Certains des meilleurs experts du continent en matière économique croiseront le verbe et les idées pour l’émergence de l’Afrique. Blaise Etoa, Directeur Marketing, Communication et Qualité chez Société Générale Cameroun, va introduire les échanges lors de la plénière d’ouverture.