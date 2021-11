Cameroun : Douala célèbre les 39 ans au pour du président Paul Biya

Les militants et militantes du Rdpc dans le Wouri ont communié samedi à la maison du Parti à Bonanjo et réaffirmé leur attachement et soutien à Paul Biya.

Mobilisés et déterminés plus que jamais, les militants et militantes des six sections Rdpc du Wouri se sont donné rendez-vous le 6 novembre, dans la joie et l´allégresse pour célébrer l´accession au pouvoir de leur président, Paul Biya. Au cours de cette cérémonie présidée par Camille Ekindi, membre de la délégation départementale Rdpc du Wouri, en présence du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, ponctuée de chants, danses, youyous, discours et présentation des nouveaux élus issus des dernières opérations de renouvellement des organes de base, les militants du Rdpc ne voulaient pour aucune raison manquer ce rendez-vous.

Pour montrer que le Rdpc est bel et bien debout, et plus que jamais déterminé à consolider son leadership. Des nombreuses allocutions, on retiendra que le 6 novembre est l´occasion pour le parti de se réunir comme une famille pour magnifier son unité et son attachement à un homme, Paul Biya. Celui qui mène la barque Cameroun vers toujours plus de démocratie, de paix et d´unité. Les défis et les chantiers sont là, immenses et ils n´attendent pas. D´où l´impératif de rester en éveil et actif pour parachever l’œuvre commencée. Le Cameroun a la chance d´avoir un leader comme Paul Biya que le monde lui envie. Le militant doit le protéger, l´accompagner pour que le pays continue de bénéficier de son expérience et de sa sagesse. Le Cameroun est un grand pays, et le militant Rdpc du Wouri, entend bien contribuer à cette grandeur-là, en compagnie de son leader Paul Biya.