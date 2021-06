Cameroun: Eneo assure de la mise en service de 30 MW de centrales solaires à Maroua et Guider, avant la fin de l’année 2021

Ces centrales ont vocation à être reliées au Réseau interconnecté Nord afin d’améliorer l’offre en énergie dans le septentrion. Les centrales solaires photovoltaïques au sol de Guider et de Maroua pourront être installées “avant la fin de l’année 2021”, indique le concessionnaire de la distribution d’électricité au Cameroun dans son bulletin d’information du premier trimestre 2021; diffusé le 03 juin.

“Eneo Cameroon et le ministère de l’Eau et de l’Energie travaillent sur la piste d’un développement rapide de solutions solaires modulaires et mobiles de 30 MW de capacité avec stockage à installer dans les villes de Guider et Maroua avant la fin de l’année 2021”, renseigne le document.

Les centrales solaires de Maroua (Extrême-Nord) et Guider (Nord) visent à injecter de nouvelles capacités d’énergie dans le Réseau interconnecté Nord (RIN), qui couvre les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Le RIN est actuellement alimenté par la centrale hydroélectrique de Lagdo – équipée de turbines de 72 MW mais qui tournait à moins de 28% de sa capacité installée au quatrième trimestre 2020 – et de centrales thermiques fournissant environ 24 MW depuis le début de l’année 2021.

Les centrales de Guider et Maroua sont les plus grandes, à un stade de projet avancé, exploitant l’énergie solaire au Cameroun à l’heure actuelle. Leur livraison était initialement attendue en 2020. A Guider il est officiellement prévu une centrale solaire photovoltaïque de 10 mégawatts-crête (MWc) et à Maroua une centrale de 15 MWc.