Cameroun : Eneo dit avoir amélioré de 18% son offre de distribution de l’énergie

Le concessionnaire du service public en charge de la distribution de l’énergie électrique au Cameroun, l’entreprise Energy of Cameroon (Eneo), se dit prête à 48 heures du coup d’envoi de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football. C’est du moins ce qui transpire de sa note d’information rendue publique le 5 janvier dernier, et relative au renforcement de ses investissements et son astreinte dans la production et la distribution électrique en prélude à cette grand’messe du football.

Eneo a consenti à des investissements sur le plan financier chiffrés à un peu plus de 5,2 milliards de FCFA pour les travaux préparatoires à cette coupe d’Afrique. Sur le plan technique, elle a, à titre d’illustration, procédé à l’aménagement de plus de 140 km de nouvelles lignes aménagés, des postes de distribution et divers équipements installés. « Des investissements d’Eneo qui, combinés avec ceux portés par les autres acteurs du secteur, devraient permettre d’améliorer la continuité de service pendant ce grand rendez-vous », soutient l’entreprise dirigée par Eric Mansuy.