Cameroun : envolée des prix de la viande de bœuf malgré sa disponibilité

La viande de bœuf, l’une des denrées les consommées au Cameroun et principale source de protéine sur les tables à Yaoundé, n’est plus l’aliment le plus facilement repérable dans le panier de la ménagère depuis plusieurs mois. Et pour cause ? Elle est également victime de l’inflation généralisée observée sur le marché, et le prix est presque hors de portée sur les étals pour les ménages à faible revenu.

Le kilogramme de viande avec os se vend actuellement à 3000F dans plusieurs marchés de Yaoundé, contre 2500F le kilogramme de viande avec os. Des prix largement au-dessus des prix homologués par le ministère du Commerce, à savoir 2300F pour le kilogramme de viande avec os, et 2800F pour le kilogramme de viande sans os. Une envolée des prix qui contraste pourtant avec la disponibilité de la viande de bœuf. A titre d’illustration, le marché de bétail d’Etoudi à Yaoundé, réputé parmi les plus importants dans ce secteur, ne souffre aucunement de pénurie de bœufs.