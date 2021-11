Cameroun : et voici les Balafon 7even Awards

La première édition se tient à Douala le jeudi 23 décembre 2021. La nouvelle était au Cœur d’une conférence de presse dans la capitale économique. Douala va abriter le 23 décembre prochain un événement d’envergure: les Balafon 7even Awards (B7A). Il s’agit d’une prestigieuse cérémonie de récompense. Elle a vocation à couronner pour cette première édition les performances artistiques et techniques de la cinématographie destinée aux salles de cinéma, à la télévision et aux médias numériques.

Le promoteur entend ainsi valoriser les artistes d’origine camerounaise et leurs œuvres. La finalité étant de célébrer les étoiles camerounaises du cinéma, d’honorer et récompenser les performances du cinéma camerounais, de donner au public le droit de choisir ses acteurs et œuvres préférés, d’offrir au public un grand show radio-TV-web et de garantir la visibilité des marques autour de l’événement.

Sont éligibles cette année, les œuvres publiées sur les plateformes de diffusion légale entre le 23 septembre 2019 et le 22 septembre 2021. «Avec l’effort que les Camerounais sont en train de produire sur le plan cinématographique, il fallait qu’il y ait une cérémonie qui puisse récompenser les acteurs et les œuvres cinématographiques dans leurs composantes les plus globales.

À savoir les Hommes de l’ombre que sont les cadreurs, les techniciens de son et de lumière avec davantage les œuvres et les esprits d’œuvre. Mais aussi les producteurs, réalisateurs et les acteurs. Les Balafon 7even Awards vont aujourd’hui apporter de la lumière à ces gens de l’ombre et les restaurer dans toutes leur dignité», explique Cyrille Bojico, président-directeur général du groupe Balafon.