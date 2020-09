Cameroun :  » Façonner la paix ensemble »

C’est le thème de la 39e édition de la journée internationale de la paix qui se célèbre ce lundi 21 septembre. Le ministre de la jeunesse et de l’éducation civique, Mounouna Foutsou, préside à Yaoundé, la cérémonie solennelle de célébration au Cameroun. Dans ce pays, les autorités encouragent la célébration de la journée internationale de la paix dans le but de promouvoir et renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. A cause du Coronavirus, plusieurs activités ont été annulées à l’instar du traditionnel tournoi de football. Par ailleurs, c’est par visioconférence que la CEEAC, l’UNESCO et l’UNICA donnent une conférence de presse sur les enjeux du coronavirus pour la paix et la sécurité en Afrique centrale.