Cameroun : huit ministres passent au Parlement

Dans le cadre de l’examen du budget de l’Etat pour le compte de l’année 2022, la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée nationale reçoit respectivement ce mercredi 1er décembre 2021 dans la salle des commissions au palais de Congrès de Yaoundé, le ministre de la Santé publique, le ministre des Travaux publics, le ministre de l’Eau et de l’énergie, le ministre des Postes et télécommunications, le ministre de l’Habitat et du développement urbain, le ministre des Domaines, le ministre des Transports et le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique. Chacun va défendre son enveloppe budgétaire. Dans l’agenda de demain jeudi, sept ministres sont attendus. Par ailleurs, il est aussi prévu une réunion du Réseau des parlementaires pour la promotion de l’entreprenariat.