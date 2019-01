Cameroun : incertitudes sur le démarrage de la saison de football 2019

Le coup d’envoi de la saison de football au Cameroun sera donné le 26 janvier prochain. A moins d’une semaine du coup d’envoi de la saison, les clubs et la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc) ne s’entendent pas sur un certain nombre de préalables. Le Syndicat des clubs d’élite de football du Cameroun (Sycec) hésite à reprendre les chemins des stades. Le changement du format du championnat et « la présence d’intrus » au sein du Conseil d’administration de la Ligue seraient entre autres causes à l’origine de ces doutes.