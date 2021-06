Cameroun : Jean-Louis Beh Mengue soupçonné du détournement de 389,720 millions de F CFA

Les avocats de Jean Louis Beh Mengue ne lésinent pas sur les moyens. Pour assurer la défense de l’ancien directeur de l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART), Me Assira et son collègue Me Ndongo déploient un arsenal de documents. Au cours de l’audience tenu le 19 mai dernier, Me Assira produit des pièces à conviction, subdivisées en plusieurs rubriques, à savoir : – La contribution aux charges des organismes nationaux et internationaux ; -Justificatifs de paiement des salaires et avantages du personnel ;-L’appui aux tutelles ;-Rubrique comice agropastoral ;-Fond de souveraineté ; -Divers.

De l’avis de l’avocat général, les 6 derniers documents sont des copies certifiées non conforme par l’ART, « au sujet desquels nous faisons des observations tendant à leur irrecevabilité. » L’avocat général énumère «(…) tantôt le cachet de la direction générale de l’Art, tantôt le cachet du directeur général, tantôt le cachet portant la mention copie certifiée conforme. » A cela s’ajoute l’absence du signataire : « Nous cherchons l’autorité compétente qui aurait pu ou aurait dû apposer sa signature. Il n’apparait aucune signature, aucun nom, bref, aucune certification». Ainsi présentés, les pièces à conviction en examen violent les dispositions de l’article 313 du Code de procédure pénale. En conséquence, « nous requérons pour le rejet de ces pièces », motive le Ministère public.