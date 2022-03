Cameroun :  » Kumba Bread », l’alternative à la farine de blé

Ce pain artisanal, fabriqué au Cameroun avec des ingrédients essentiellement locaux est présenté comme une alternative au blé importé, devenu rare et cher. La patate douce est la matière première utilisée pour fabriquer ce pain. En effet, le Kumba Bread tire son nom de son site de fabrication, à savoir la ville de Kumba, située dans la région du Sud-Ouest du Cameroun. En termes de vertu, on le présente comme un pain complet, riche en fibres alimentaires et oligo-éléments.

Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, deux des plus grands exportateurs de blé dans le monde, les pays « dépendants » cherchent les voies de contournement. Et au Cameroun, les producteurs locaux tiennent là sans doute une occasion de booster leur offre et de s’imposer sur le marché.

Le pain à base de manioc, d’épluchures de manioc, de patates etc font également surface depuis plusieurs semaines au Cameroun.