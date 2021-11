Cameroun : la Banque Atlantique ouvre une nouvelle agence à Douala

Et de 22 pour Banque Atlantique Cameroun, qui continue d’agrandir son réseau d’agences sur le triangle national. L’institution financière que dirige Eric Valery Zoa vient d’ouvrir une nouvelle agence au quartier Bonamoussadi dans la ville de Douala. En effet, c’est le 28 octobre dernier que l’institution financière a annoncé sur son profil LinkedIn l’ouverture de cette nouvelle agence.

Située plus précisément au rond-point Maetur, près du supermarché Super U, l’agence de Bonamoussadi propose les services du réseau Banque Atlantique au Cameroun. Il s’agit notamment des comptes courant et épargne, les produits de bancassurance, les services de banque en ligne, etc. En termes de bien-être, elle dispose d’un espace privé bien équipé situé à la mezzanine et destiné à accueillir la clientèle VIP.

Par ailleurs, elle fait suite à l’ouverture en Août dernier d’une agence VIP à Yaoundé sise au Boulevard du 20 Mai, immeuble CAA, destinée à sa clientèle Premium. Rappelons que Banque Atlantique figure aujourd’hui dans le classement des cinq premières banques au Cameroun et les huit premières dans la zone Cemac. Elle emploie près de 400 personnes, et est détenue à près de 55% par Atlantic Financial Group.