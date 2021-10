Cameroun : la BEAC veut construire un nouveau siège à Yaoundé

La Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) poursuit son programme de renouvellement et d’extension de ses bâtiments au Cameroun. Cette fois-ci avec la construction d’un nouvel immeuble devant abriter sa Direction nationale à Yaoundé. «Dans le cadre de sa politique de gestion du patrimoine, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale envisage, sur ressources propres, de construire un nouvel immeuble devant abriter sa Direction Nationale à Yaoundé », informe l’institut d’émission monétaire dans un communiqué datant du 7 octobre 2021.

Pour ce faire, un appel d’offres international y relatif a été lancé. La Beac y invite « les entreprises qualifiées, intéressées et remplissant les conditions requises, à présenter une soumission », poursuit le communiqué. Les participants à l’appel d’offres sont ainsi conditionnés par le paiement de la somme non remboursable de deux millions de FCFA, et devront déposer leur dossier au plus tard le jeudi 02 décembre 2021. Notons que les soumissions seront ouvertes en deux phases. Les plis administratifs et techniques seront ouverts, le jeudi 02 décembre 2021 aux Services Centraux de la Beac à Yaoundé. Les plis financiers, pour les offres jugées conformes, seront ouverts à une date qui sera communiquée ultérieurement. Si pour l’heure la Beac n’a pas levé le voile sur le coût d’investissement, il ne demeure pas moins que le que cet investissement permettra non seulement de rapprocher les services de la Beac des opérateurs économiques, mais aussi d’améliorer le cadre de travail des employés.