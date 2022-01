Cameroun : la CDC affiche une perte colossale de 18 milliards de F en 2020

La situation de la Cameroon Developement corporation (CDC) est loin d’être reluisante. L’entreprise agro-industrielle spécialisée dans la culture de la banane, l’hévéa et du palmier à huile, dans les régions du Sud-Ouest et du Littoral est toujours empêtrée dans de nombreuses difficultés économiques découlant de la situation sécuritaire qui ébranle les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 5 ans.

Selon le dernier rapport du ministère des Finances, plus précisément de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic publié en 2021, la CDC a enregistré des pertes de plus de 18 milliards de F (18,3 milliards) en 2020.

Soit une hausse de 1,8% en glissement annuel par rapport à 2019 ou elles se chiffraient à 17,9 milliards de F. Pourtant, la même année, ce mastodonte de l’agro-industrie sous-régionale a réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 milliards de F. Un résultat net, largement supérieur aux 4,5 milliards de F enregistrés en 2019, qui est la résultante, selon le rapport susmentionné, de la reprise des exportations de bananes, de la production de caoutchouc et d’huile palme.