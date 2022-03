Cameroun : la Commission du bilinguisme inspecte les entreprises dans le Centre

La Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme entame une mission d’inspection de cinq jours ce lundi 14 mars 2022. Durant la semaine, Peter Mafany Musonge et les membres de cette Commission descendront dans les entreprises et les établissements des secteurs public et privé installés dans la région du Centre.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des missions dévolues à cette institution. Elle entre aussi en droite ligne du plan d’action de la Commission pour l’année 2022, laquelle a été adoptée à Yaoundé le 16 décembre 2021. Ce plan d’action prévoit parmi les actions prioritaires, les descentes sur le terrain.

La descente de la Commission dans les entreprises a pour enjeu essentiel de fournir des explications sur l’esprit de la loi du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles du Cameroun, et de relever les avantages économiques de l’usage et du français et de l’anglais en entreprise.