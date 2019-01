Cameroun: la conférence annuelle du MINEFOP s’ouvre ce 31 janvier

La conférence annuelle du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) a pour thème: «Enjeux et défis de la formation des formateurs dans un système de formation professionnelle pour l’emploi». Le palais des congrès sert de cadre à cet événement qui débute à 9h30. Ce conclave s’achève le 1er février avec la présentation des vœux de nouvel An au chef de ce département ministériel, Issa Tchiroma Bakary.