Cameroun : la fraude douanière cause un préjudice financier de 6 milliards à l’Etat

Les activités du secteur de la confiserie, biscuiterie et produits laitiers échappent elles encore au contrôle des pouvoirs publics ? C’est ce que semble exprimer la société Ok Foods Cameroun, l’un des plus grands confiseurs du pays, dans son chapelet de dénonciations formulées le 16 novembre dernier au ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, par le directeur général de cette société. Husseins Assi déplore la contrefaçon et la concurrence déloyale qui gangrènent le secteur, et révèle par ailleurs que ces pratiques favorisent la fraude douanière et causent d’énormes préjudices financiers au Trésor public.

En ceci que d’importantes quantités de produits issus de la confiserie-biscuiterie, échappent aux contrôles douaniers à l’importation, et par conséquent, sont exemptés de taxes douanières. « Au Cameroun, il n’y a que 36 tonnes qui ont été déclarées sur 1126 tonnes. Près de 900 tonnes de Chewing-gum sont entrées sans payer les droits de douane, pourtant nous payons les taxes. Les normes ne sont pas respectées. Il y a presque six milliards de FCFA pertes de recettes chez l’Etat », a révélé Husseins Assi dans des propos rendus publics par le ministère du Commerce.