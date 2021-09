Cameroun : la masse salariale de la fonction publique inquiète

Le traitement des agents de l’Etat augmente plus vite que les recettes fiscales. Le Cameroun ne respecte pas la norme Cemac en la matière. Désormais, le pays ne peut recruter qu’à peine 6000 agents par an, sans marge pour une augmentation des salaires. Pour 2022, le président de la République a prescrit au gouvernement de corriger cette situation.

Maîtrise des effectifs et de la masse salariale ; optimisation de la cartographie des postes de travail et des plans de recrutements ; plafonnement des crédits budgétaires réservés aux recrutements planifiés, retrait systématique du fichier solde de tous les agents suspendus au terme de l’opération Coppe, etc. les instructions du président de la République en matière de gestion du personnel de l’Etat transpirent une préoccupation majeure : “ne pas dépasser le seuil de soutenabilité de la masse salariale dans le budget de l’Etat.”

Au vu de la persistance des contraintes socio-économiques actuelles et compte tenu du poids des salaires dans le budget de l’Etat qui s’élève à 21,6% dans la Loi de finances 2021 et 38,5% des recettes fiscales, la soutenabilité de la masse salariale demeure l’un des enjeux prioritaires de l’objectif de rationalisation des dépenses publiques. Elle permet d’adresser à la fois la question de la qualité des ressources humaines et des dépenses salariales sous-jacentes, nécessaires pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30).