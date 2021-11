Cameroun : la ministre Minette Libom Li Likeng en visite de travail en Belgique

Namur, ville francophone de Belgique située à une soixantaine de kilomètres de Bruxelles, abrite du 03 au 05 novembre 2021, un sommet organisé par l’Association internationale des Maires francophones (AIMF). Aux côtés des membres de cette association, l’on retrouvera les Ministres, parlementaires et universitaires de plusieurs pays du monde francophone. Le Ministre camerounais des Postes et Télécommunications Minette Libom Li Likeng, déjà présente sur le plat pays, prendra une part active à cette réunion de haut niveau.

Le Sommet qui est dénommé « Villes et Gouvernements pour un numérique au service du développement urbain et de la résilience des territoires », vise à renforcer l’articulation des politiques locales afin de promouvoir un numérique au service du développement des territoires, de l’innovation et de l’emploi des jeunes.

« Cette conférence rentre en droite ligne des Très Hautes interpellations du Chef de l’Etat en matière de développement de l’économie numérique, véritable catalyseur de la croissance nationale » a indiqué Mohamadou Saoudi, Secrétaire général du Ministère des Postes et Télécommunications.