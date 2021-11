Cameroun : la pénurie des sous-produits avicoles entraîne l’inflation sur le marché du poulet

L’inflation au sein de la filière avicole connaît une évolution en dents de scie cette année, et s’illustre mieux avec des fluctuations observées sur les prix du poulet sur le marché camerounais. Alors qu’une légère embellie a été observée au troisième trimestre 2021, les prix sont repartis à la hausse au quatrième trimestre. Les poulets de 45 jours sont désormais vendus à 4000FCFA, alors qu’il y a peu ils coûtaient 2800 FCFA, et tout au plus 3200 FCFA.

Les prix sont élevés, avec des marges allant jusqu’à 43%, a appris EcoMatin d’un producteur basé à Yaoundé. Une augmentation qui intervient à la veille des fêtes de fin d’année, période de grande consommation au Cameroun. Une situation qui résulte d’une nouvelle crise observée au sein de la filière, consécutive à une pénurie des poussins d’un jour chez la société Agrocam, l’un des plus grands fournisseurs du marché.

En effet, cette entreprise, filiale du groupe d’entreprises Société des Provenderies du Cameroun (SPC) et Belgocam, se contente depuis peu des seuls œufs à couver produits par ses parentaux locaux. Or à en croire des sources internes à Agrocam, les quantités d’œufs à couver produites par ces parentaux sont insuffisantes pour produire les poussins d’un jour en vue d’approvisionner le marché.

L’entreprise aurait dû recourir à des importations d’œufs à couver auprès de ses fournisseurs en Europe, notamment en Belgique et en Allemagne comme ce fut le cas au deuxième trimestre de cette année. Mais elle ne peut le faire en ce car la Belgique est actuellement confrontée à la grippe aviaire, avec un cas détecté naguère chez un canard sauvage dans la commune de Schilde, en province d’Anvers.