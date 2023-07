Cameroun : la région de l’Est accueille une course de VTT

La Fédération Camerounaise de cyclisme, en collaboration avec le ministre Joseph LE, élite de Bagofit et de l’Est, organise la première édition de la course Cycliste VTT (Vélos Tout Terrain) au complexe touristique Bagofit Sun City le samedi 29 avril 2023 dès 07 heures. La compétition est organisée à l’intention des catégories Masters 1 (coureurs de VTT de moins de 40 ans), Masters 2 (coureurs de VTT de plus de 40 ans), des amateurs et personnalités de tout bord préalablement enregistrés ou sélectionnés. Le départ de la course sur une distance de 10 km est prévu à 09 heures. L’événement à la fois sportif, culturel et touristique connaîtra la participation de plusieurs invités triés sur le volet.