Cameroun : la route grand Zambi-Kribi (51,8 km) sera livrée en décembre 2021

Les travaux de construction de la route Grand Zambi-Kribi (51,8 km) seront achevés au cours mois prochain. L’assurance vient d’être donnée par CGCOC group, l’entreprise chinoise chargée des travaux, au cours de la visite effectuée par Emmanuel Nganou Djoumessi, le Ministre des Travaux Publics, sur le chantier.

La route qui sera ouverte est construite sur une section courante de 2×1 voies, avec 7 mètres de chaussée (2×3,50m) et 3 mètres d’accotements. CGCOC a construit une route avec une couche de 3 mètres de béton bitumineux posée sur une couche de fondation (0/31,5) 15 cm, et une forme (latérite+ciment) de 25 cm. La vitesse de référence est de 80 km/h.

L’infrastructure co-financée par la BAD, et le Cameroun (85% et 15%), a coûté plus de 29,889 milliards de FCFA. Soit environ 28, 508 milliards de FCFA HT pour l’entreprise, et un peu plus d’1, 381 milliard FCFA pour la mission de contrôle (le Groupement SAFEGE A.C/AGEIM-IC/SAFEGE).

L’atteinte du bout du tunnel n’a cependant pas été facile sur ce tronçon. Après le début des travaux en 2017, l’entreprise doit réaliser le chantier sur 24 mois, avec une livraison espérée en novembre 2019. Mais les choses ne se passent pas comme prévu.

La lente libération des emprises, la faible mobilisation de l’Entreprise (mobilisation insuffisante du matériel d’exécution par rapport à l’offre de l’entreprise), et les retards de paiement des factures (à la fois par le gouvernement et la BAD) ne permettent pas de respecter les délais.

L’entreprise obtient un report des délais de livraison à mars 2021. Puis, le 28 septembre 2021, au cours de la réunion portant sur la revue trimestrielle des agences d’exécution des projets de développement co-financés par la BAD, la BDEAC, et la JICA (une réunion de trois jours, organisée à Kribi), HU HAO, le Directeur des opérations de l’entreprise chinoise CGCOC group, fait la promesse de livrer la route en décembre 2021.