Cameroun : la société civile veut plus de transparence dans la passation des marchés

Un atelier de trois jours s’est ouvert hier à Douala sur le renforcement de la gouvernance budgétaire pour la fourniture des services de base durable dans la préservation de l’environnement. La rencontre regroupe les Maires chefs traditionnels, et responsables comités de développement de la région du littoral et du Sud-Ouest. Le projet est mis en œuvre par le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire. L’atelier qui s’est ouvert hier matin est organisé par l’ONG Africa Development Interchange Network (ADIN) membre d’un consortium d’acteurs appuyé par l’Union européenne. Cette formation vise à outiller les participants et à la fin prévenir et réduire les pertes des revenus de l’État dans l’exécution des projets, rendre plus transparent le système de passation des marchés public, prévenir les risques des impacts qui affectent l’environnement dans l’exploitation minière.