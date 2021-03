Cameroun : la société Shelter veut construire 3000 logements à Yaoundé et Douala

Le directeur général de Shelter Afrique, la société pour l’habitat et le logement territorial en Afrique, est en visite de travail au Cameroun. Il séjournera du 1er au 6 mars 2021. Le Zimbawéen Andrew Chimphondah, conduit une délégation de trois membres qui rencontrera les autorités camerounaises. Notamment, la ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Celestine Ketcha Courtes.

Il poursuivra sa visite au Crédit foncier du Cameroun (CFC), au Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunautaire (FEICOM) et à la Société immobilière du Cameroun (SIC). Andrew Chimphondah et sa délégation seront reçus en audience le 3 mars par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute avant de s’entretenir avec ministre des Finances, et le ministre de l’Economie, de la planification et l’aménagement du territoire.

Le point d’orgue de la visite du patron de Shelter Afrique est la signature avec les autorités camerounaises de deux accords le 4 mars. Le premier accord pour la construction de 3000 logements à Yaoundé et Douala. Les montants de cet accord restent à dévoiler