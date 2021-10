Cameroun : la Sodepa veut optimiser l’élevage du bétail à travers le machinisme agricole

La Société de développement et d’exploitation des productions animales (Sodepa) et le Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole (Ceneema) ont signé la semaine dernière une convention de partenariat en vue du développement de leurs activités respectives. Celle-ci vise à consolider les relations entre la Sodepa et le Ceneema pour une meilleure optimisation de la pratique de l’élevage du bétail. Elle s’articule autour d’objectifs divers que sont : l’aménagement des périmètres agro-pastoraux des Ranchs ; la formation du personnel sur le machinisme agricole ; la maintenance des machines agricoles de la Sodepa ; l’accompagnement des éleveurs privés. Concrètement, la convention va aider à l’accompagnement des éleveurs privés, dont la mobilité des troupeaux constitue un facteur d’ajustement et de gestion durable des pâturages face aux variations saisonnières.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du décret n°2019/038 du 29 janvier 2019 portant réorganisation du Ceneema, et qui lui assigne de nouvelles missions qui s’imbriquent dans les objectifs suscités. « L’approbation de cette convention représente une composante majeure dans la transformation structurelle de notre économie dont l’augmentation de la productivité pastorale sera de stimuler les biens et les services à travers le développement de la technologie en matière d’élevage », étaye le directeur général de la Sodepa, Denis Koulagna Koutou. En clair, la Sodepa envisage à travers la mécanisation agricole, d’accroitre les superficies agricoles au sein des Ranchs, pour la mise en place d’une agriculture de seconde génération. L’autre enjeu sera de mettre en œuvre la gestion de l’espace et des ressources pastorales dans un contexte marqué par la mise en place des collectivités territoriales décentralisées.