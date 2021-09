Cameroun : la Sonamines augmente son budget 2021 de 1,2 milliard

Ce nouveau budget est le résultat de la reprise des activités jusque-là menées par l’ex-Capam (Cadre d’Appui et de Promotion de l’Artisanat Minier), notamment la canalisation de l’or et la collecte de l’impôt synthétique, deux mois à l’avance par la Sonamines.

Les deuxième et troisième sessions ordinaires du conseil d’administration de la Société Nationale des Mines (Sonamines) se sont tenues à Yaoundé les 07 et 15 septembre 2021, sous la présidence de Blaise Moussa président dudit conseil. Au terme desdites sessions, le conseil d’administration a revu le budget de la Sonamines au titre de l’exercice 2021 à la hausse.

Ceci, du fait de la reprise des activités jusque-là menées par ex-Capam (Cadre d’Appui et de Promotion de l’Artisanat Minier), notamment la canalisation de l’or et la collecte de impôt synthétique, deux mois à l’avance par la Sonamines. Conformément au décret présidentiel du 14 décembre 2020, portant création de la Sonamines, en son article 30, dispose que Cadre d’Appui et de Promotion de l’Artisanat Minier cesse ses activités six mois après le démarrage effectif de celles de la Sonamines.

Le nouveau budget s’équilibre ainsi à la somme de 4,991 milliards de F, contrairement aux 3,7 milliards de F initialement adoptés par le conseil soit une augmentation de 1,291 milliard de F. Une nouvelle enveloppe qui permettra à la jeune entreprise de densifier ses activités déjà entamées.